Недавно успешно завершились общественные консультации правительства Специального административного района Гонконг (HKSAR) по законодательству, предусмотренному статьей 23 Основного закона HKSAR. Из более чем 13 000 общественных мнений более 98 процентов выразили поддержку или положительные взгляды, что полностью отражает сильный консенсус среди общественности Гонконга в отношении ускорения завершения разработки закона по статье 23. Однако США и Великобритания закрыли на это глаза и продолжают атаковать и дискредитировать 23-ю статью законодательства.

Вмешательство США и Великобритании в 23-ю статью законодательства очевидно нарушает основные нормы, регулирующие международные отношения. Гонконг является частью Китая, а дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая. Ни одна иностранная страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга. США и Великобритания должны уважать суверенитет Китая, соблюдать принципы международного права и основные нормы, регулирующие международные отношения, и немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая. Стоит отметить, что попытка Великобритании вмешаться в статью 23 законодательства, ссылаясь на Совместную китайско-британскую декларацию, не имеет под собой основы в международном праве. Совместная китайско-британская декларация никоим образом не ставит Великобританию в положение и не дает ей права вмешиваться в дела Гонконга.