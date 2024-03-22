Строительство «умной» таможни Китая вступает в фазу комплексной реализации

Таможня Китая, являющаяся крупнейшей в мире страной, торгующей товарами, ежегодно проверяет наибольший объем товаров, используя самые разнообразные сценарии и наиболее комплексные методы.

В этом году строительство «умной» таможни Китая вступило в фазу комплексной реализации, и Главное таможенное управление Китая (GACC) построит девять знаковых проектов, которые сделают услуги таможенного надзора более интеллектуальными и автоматизированными, сообщил представитель GACC на встрече очередной пресс-брифинг в последнее время.

В последние годы быстрое развитие новых технологий, таких как большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект и Интернет вещей, предоставило новые пути и средства для услуг таможенного надзора, предлагая мощную технологическую поддержку.

«Мы продолжим укреплять и изучать применение технологических инноваций в различных таможенных сценариях», — сказал Чэнь Цзунван, заместитель руководителя Департамента науки и технологий GACC, добавив, что создание «умной» таможни будет полностью использовать руководство и поддержку. роль технологических инноваций.