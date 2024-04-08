В Томске назвали главную площадку Тотального диктанта

В столице Тотального диктанта — Томске — главной площадкой акции станет конгресс-центр «Рубин». Именно здесь будет диктовать текст российская писательница и журналист Анна Матвеева. Другими примечательными площадками в Томске станут Центр татарской культуры, Российско-немецкий дом, Первый музей славянской мифологии, музей «Следственная тюрьма НКВД», Художественный музей и котокафе CatSpace.

«Конгресс-центр „Рубин‟ находится в томском Академгородке, что очень символично для Тотального диктанта. Эта площадка становится главной в нашем городе уже в третий раз, мы ею полностью довольны, поэтому выбор остановился именно на ней», — рассказала региональный координатор акции Татьяна Гончарова.

Также в Томске будут организованы две площадки, где диктант напишут участники с нарушениями зрения, слуха и маломобильные участники, а также площадка теста TruD для иностранных студентов.

Одной из главных особенностей Тотального диктанта в Томске станут «Тотальные недели» — мероприятия, которые посвящены языку, литературе и коммуникации. Они будут представлены не только томскими экспертами, но и другими просветителями. Мероприятия включают в себя лекции, интенсивы, показ фильмов, развлекательные выступления и детский квест.

«Главная идея этих мероприятий — создать сообщество просветителей, которые во время „Тотальных недель‟ покажут участникам, что язык и литература — это интересно, многогранно, пронизывает все сферы нашей жизни и окружает везде, а филологи и писатели — крутые ребята. Программа будет разбита на блоки: „Язык‟, „Литература‟ и „Коммуникация‟. „Тотальные недели‟ — это новый для Тотального диктанта формат, который преследует идею создать просветительскую инфраструктуру и сообщество. Конечно же, если мы увидим, что сообществу в Томске интересны такие форматы, мы будем транслировать их и на другие регионы. Глобальной целью и миссией в данном случае для нас является развитие просветительского сообщества по всей стране, и, поскольку Тотальный диктант является крупнейшим просветительским проектом, мы готовы объединять просветителей разной направленности вокруг своей инфраструктуры», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Томск был выбран столицей Тотального диктанта по решению жюри. Об этом стало известно 1 февраля на XII Международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке. Тотальный диктант пройдет 20 апреля по всему миру. Автором текста диктанта в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города. Торжественное открытие маршрута состоится 19 апреля: с этого дня по маршруту можно будет ходить с аудиогидом. А 18 мая, после церемонии закрытия сезона Тотального диктанта, состоится открытая экскурсия с экскурсоводом для всех желающих (регистрация на нее откроется в мае).

В 2024 году «ВКонтакте» стала официальной социальной сетью Тотального диктанта: эксклюзивно в этой соцсети пройдут онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники Тотального диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов для своего профиля ВК.