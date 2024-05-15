Наводнение в Бразилии: спасатели соревнуются со временем, жертвы растут

Спасатели в южном бразильском городе Порту-Алегри — столице штата Риу-Гранди-ду-Сул — использовали водные мотоциклы и лодки, чтобы добраться до жителей, застрявших на крышах, поскольку паводковые воды в городе продолжали подниматься.

Чиновники гражданской обороны заявляют, что по меньшей мере 103 из 1,4 миллиона жителей города пропали без вести, а более 88 000 были вынуждены бежать. Официальное число погибших в результате стихийного бедствия сейчас составляет 75 человек.

Продолжительные дожди в регионе привели к быстрому разбуханию реки Гуайба, протекающей через Порту-Алегри, что вызвало наводнения и оползни.

Местные власти говорят, что наводнение подняло уровень воды до 5,3 метра (17,4 фута), что намного превышает исторический максимум в 4,76 метра, зарегистрированный в 1941 году.

Наводнение почти поглотило многие дома в этом районе, однако уровень воды продолжает подниматься, поскольку в ближайшие пару дней прогнозируется дождь.