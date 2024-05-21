ООН отвергла российскую резолюцию о запрете оружия в космосе

Совет Безопасности ООН в понедельник отклонил предложенную Россией резолюцию о запрете всего оружия в космосе, при этом Соединенные Штаты заявили, что Москва пытается "отвести мир от своих истинных намерений".

Семь членов 15-местного совета, включая Китай, поддержали резолюцию, меньше девяти, необходимых для принятия. Против выступили США, Япония и еще пять стран, а Швейцария воздержалась.

Соединенные Штаты заявили, что 16 мая Россия запустила спутник, который может быть оружием, способным атаковать другие спутники, и что Россия запускала аналогичные спутники в 2019 и 2022 годах.

«Мы здесь сегодня, потому что Россия стремится отвлечь внимание мировой общественности от разработки нового спутника с ядерным устройством», — заявил перед голосованием заместитель посла США Роберт Вуд.

Василий Небензя, посол России в ООН, ответил: «Я даже не до конца понял, о чем он говорил. Но не это важно».