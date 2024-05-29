Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16

Во вторник министры обороны Евросоюза согласовали пять приоритетов обороны континентов, первым из которых была названа "непоколебимая поддержка Украины".

В заявлении после встречи министров обороны в Брюсселе министры заявили, что блок намерен поддерживать Украину «столько, сколько потребуется и настолько интенсивно, насколько это необходимо», при этом ЕС планирует использовать «все инструменты, имеющиеся в его распоряжении».

Одним из таких инструментов является новый фонд, отдельный от основного бюджета ЕС, под названием Европейский фонд мира, который выделил 5 миллиардов евро (примерно 5,4 миллиарда долларов) на военную помощь Украине только для того, чтобы выплаты были задержаны Венгрией. Этот вопрос был решен или, скорее, был согласован обходной путь на переговорах в Брюсселе днем ​​ранее.

Бельгия намерена поставить 30 истребителей F-16 к 2028 году, чтобы помочь Киеву в противодействии российскому вторжению.

Это часть соглашения о безопасности, которое президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Украинский лидер находится с двухдневным туром по Испании, Бельгии и Португалии, чтобы заручиться поддержкой Киева.