Может ли «мега-сделка» между США и Саудовской Аравией спровоцировать ядерную гонку на Ближнем Востоке?

На прошлой неделе в нескольких сообщениях СМИ говорилось, что Саудовская Аравия находится на пороге «мега-сделки» с Соединенными Штатами.

Напыщенные фразы, такие как «мега-сделка» или «большая сделка», используются потому, что соглашение значительно сблизит США и Саудовскую Аравию, в том числе в пакте о взаимной обороне и через сотрудничество в области новых технологий, таких как искусственный интеллект и гражданские технологии и ядерная программа.

Первоначально предполагалось, что такая сделка будет тесно связана с нормализацией отношений Саудовской Аравии с Израилем . Однако из-за того, что саудовцы настаивают на том, чтобы любая нормализация включала признание Израилем пути к палестинской государственности, а израильтяне в равной степени настаивают на том, что они этого не хотят, нормализация была приостановлена.

Вместо этого, согласно различным отчетам, опубликованным такими агентствами, как Reuters, The New York Times, британская Financial Times и The Guardian с начала мая, «мега-сделка» между Саудовской Аравией и США, вероятно, все еще продолжается – просто без Израиля.

Точные детали неизвестны, но любая сделка, вероятно, будет включать сотрудничество в реализации давних амбиций Саудовской Аравии в области гражданской атомной энергетики, что станет способом диверсификации страны от нефти. Многие аналитики говорят, что это один из наиболее вероятных аспектов «мега-сделки», а также один из самых противоречивых.