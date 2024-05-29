Нидерланды: бывший глава разведки возглавит правую коалицию

Бывший глава голландской службы разведки и безопасности AIVD станет премьер-министром Нидерландов во главе правого коалиционного правительства.

Дик Шуф, 67-летний высокопоставленный государственный служащий министерства юстиции страны, не являющийся в настоящее время партийной принадлежностью, считается экспертом по безопасности и миграции – двум ключевым вопросам для четырех партнеров по коалиции.

Самой крупной партией в коалиции является националистическая Партия свободы (PVV), которая стала крупнейшей партией после ноябрьских выборов, хотя и получила менее четверти голосов и далеко не достаточно поддержки, чтобы управлять страной самостоятельно.

После нескольких месяцев переговоров PVV смогла заключить сделку с либеральной Народной партией за свободу и демократию (VVD) уходящего премьер-министра Марка Рютте , консервативной партией «Новый социальный договор» (NSC) и популистским движением фермеров и граждан (BBB).