Испания окончательно одобрила законопроект об амнистии в Каталонии

Испанские парламентарии проголосовали в четверг с небольшим перевесом за то, чтобы наконец утвердить амнистию для сотен сепаратистов, принимавших участие в незаконной и неудачной попытке независимости Каталонии от Испании в 2017 году.

Голосование 177-172, которое отменило вето верхней палаты, может означать, что бывший региональный президент Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанских законов в Бельгии, может вернуться домой, не опасаясь наказания.

Законопроект вызвал гнев консерваторов и спровоцировал крайне правые демонстрации в прошлом году.

Закон об амнистии был одобрен левым коалиционным правительством Испании под руководством премьер-министра Педро Санчеса, двумя каталонскими сепаратистскими партиями и другими более мелкими партиями.

Санчес согласился на амнистию, когда ему нужна была поддержка сепаратистских законодателей в Мадриде, чтобы сформировать новое национальное правительство в ноябре, но акт помилования был решительно оспорен консервативной Народной партией и крайне правым Vox, которые проголосовали против законопроекта. в четверг.