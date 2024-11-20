Глава Совета Вадим Петров был отмечен благодарственным письмом ОП РФ по итогам работы за 2024 г.

Традиционное ноябрьское обсуждение эффективности работы общественных советов при федеральных органах исполнительной власти состоялось на Итоговом форуме «Сообщество», где были обнародованы результаты рейтинга общественных советов при ФОИВ за 2024 г. По итогам мероприятия все общественные советы разбили на определенные группы. Общественный совет при Росгидромете сохранил позицию в рейтинге, а в рамках форума Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров был отмечен Благодарственным письмом Общественной Палаты РФ по итогам работы за 2024 г.

По словам заместителя Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслава Гриба, в подобной оценке трудно избежать субъективности. «Процентов 30 рейтинга – это мнение экспертов. Мы всех опрашиваем, высылаем анкеты. И субъективности здесь не избежать. И я бы хотел это изменить. Предлагаю создать рабочую группу, в которую войдёт по представителю от каждого общественного совета. Потому что рейтинг – это не про “первый”, “второй”, это показатель лучшей версии себя», – отметил он. В этом году результаты исследования представили агентство RAEX и Общественная палата РФ. Для анализа использовали открытые источники информации и данные опроса среди экспертов.

Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров выразил благодарность членам Общественного совета, экспертам и коллегам за активную и плодотворную совместную работу и поздравил с сохранением динамики в деятельности.

«Мы хотели бы искренне и глубоко поблагодарить Общественную палату Российской Федерации, и лично заместителя Секретаря Общественной палаты РФ Гриба В.В.; председателя Комиссии по экологии и устойчивому развитию Шаройкину Е.А. и её преданную команду; заместителя руководителя аппарата Общественной палаты РФ Балашова В.В.; начальника отдела по взаимодействию с органами государственной власти и общественными советами при федеральных органах исполнительной власти Просыпкина О.Г. за их неизменную готовность к тесному сотрудничеству и неоценимую помощь в организации нашей работы. С учётом специфики деятельности Федеральной службы за последние два года нам действительно удалось выработать важную и необходимую народную повестку деятельности нашего Общественного совета», — отметил он. - «Безусловно это стало возможно благодаря руководству Росгидромета. Также выражаю сердечную признательность главе Росгидромета Шумакову И.А.; заместителю руководителя Росгидромета — ответственному секретарю нашего Общественного совета Радьковой Н.В.; и консультанту отдела государственной службы и кадров Управления персонала и финансов Гришиной М.А. за конструктивное сотрудничество и блестящее обеспечение работы нашего Совета».

Итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ, проходил в Москве в кластере «Ломоносов». Главным событием форума традиционно стало представление доклада о состоянии гражданского общества в России.

«Мне кажется, ни один коллегиальный орган в стране не может похвастать таким широким присутствием людей, прежде всего, молодых, небезразличных к тому, что происходит в нашей жизни, – отметила секретарь ОП РФ Лидия Михеева. – На сегодняшний форум зарегистрировались 4726 участников из 88 регионов России. Для нас это большая честь».

Вадим Петров выразил уверенность, что общими усилиями триединства общества, власти и бизнеса получится развивать гидрометеорологическую отрасль и максимально возможно развивать человеческий капитал службы и гидрометеорологической науки для ответа на современные климатические вызовы и обеспечения гидрометеорологической безопасности в интересах граждан. Напомним, что в апреле 2023 года в рамках «народной повестки» нового состава Общественного совета Росгидромета и Общественной палатой Российской Федерации по инициативе Комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей впервые прошёл круглый стол на тему «Как сохранить кадровый потенциал в гидрометеорологической отрасли в условиях санкций?». Оценивая фактическое состояние дел в подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) организациях, эксперты сформулировали проблемы сохранения кадрового потенциала Росгидромета и выработали предложения, направленные на комплексное решение указанных проблем в условиях санкционного давления, в том числе необходимости повышения размера оплаты труда специалистам отрасли. Полный текст утвержденных рекомендаций доступен на сайте ОП РФ . Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. В нем глава государства традиционно дал оценку положению дел в стране, а также определил главные направления внутренней и внешней политики России. Отдельным решением он предложил повысить зарплаты специалистов, которые работают в лесном хозяйстве, области метеорологии, охраны окружающей среды. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Елена Шаройкина высоко оценила внимание главы государства к зарплатам сотрудников лесного хозяйства, метеорологии и охраны окружающей среды.