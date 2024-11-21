Австралия запускает законопроект, запрещающий социальные сети для лиц младше 16 лет

Правительство Австралии в четверг внесло в парламент законопроект, направленный на запрет социальных сетей для детей младше 16 лет. Согласно предложенному законопроекту, нарушение запрета повлечет за собой штраф в размере до 50 млн австралийских долларов (30,8 млн евро, 32 млн долларов США).

Левоцентристское правительство планирует опробовать систему проверки возраста, которая, скорее всего, будет использовать биометрические данные или государственную идентификацию для обеспечения соблюдения правила.

В случае принятия этот закон будет предусматривать некоторые из самых жестких мер контроля над платформами социальных сетей, введенных государством на сегодняшний день.

«Это знаковая реформа. Мы знаем, что некоторые дети найдут обходные пути, но мы посылаем сообщение компаниям, владеющим социальными сетями, чтобы они справились с этим», — заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.

Ожидается, что оппозиционная Либеральная партия поддержит законопроект. Однако независимые депутаты и Партия зеленых потребовали более подробной информации о предлагаемом законе.