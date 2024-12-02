Построй Себе Дом: где найти загородный дом своей мечты?

Каждому из нас, кто планирует строительство своего дома и ищет ответственного подрядчика, очень важно перед заключением договора увидеть вживую построенные им объекты. Построй Себе Дом предоставляет такую возможность, открыв выставку малоэтажных домов на территории коттеджного посёлка «Судаково Южное» недалеко от МКАД. Выставка домов Построй Себе Дом - это полноценный выставочный комплекс, где посетителям предлагается влиться в атмосферу загородной жизни, увидеть готовые частные дома, построенные по востребованным сегодня технологиям, с разными вариантами планировки и отделки.

Посетителям выставочного комплекса представлены современные загородные дома из газобетонных блоков, каркасные дома, дома из СИП (SIP) панелей и новейшие модульные дома. Все дома полностью соответствуют строительным нормам и правилам, подключены к инженерным сетям, оснащены бытовой техникой и необходимым оборудованием. Везде выполнена меблировка и дизайн интерьера. Каждый дом полностью готов к проживанию. Гости выставки домов могут зайти внутрь каждого дома, внимательно всё осмотреть, оценить все преимущества той или иной технологии и дизайнерского решения. Все это способствует хорошей визуализации и создает ощущение фактического проживания в своём доме. Отдельное внимание организаторы выставки уделили ландшафтному дизайну и благоустройству придомовой территории.

От проекта до готового дома.

На территории выставки домов в подмосковном посёлке «Судаково Южное» развёрнуто деловое пространство, где предоставляется исчерпывающая информация по любым вопросам касаемо загородной недвижимости. Посетители выставки могут пообщаться с представителями строительной компании «Построй Себе Дом», подобрать проект будущего дома, определиться, по какой технологии и из каких материалов будет осуществляться строительство дома, и договориться о сотрудничестве, результатом которого станет надёжный, тёплый и уютный дом под ключ, соответствующий всем вашим ожиданиям. Что немаловажно, выставка домов открыта для свободного посещения круглый год!

Сайт: evdokimovdom.ru

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