Правящая партия Северной Кореи призывает к отстранению президента

В пятницу лидер Партии народной власти (ПНП) ​​Хан Дун Хун призвал президента Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за его попытки ввести военное положение. Хан заявил, что Юн приказал арестовать и задержать некоторых ключевых политиков по обвинению в «антигосударственной деятельности» в условиях военного положения.

Эти комментарии гарантируют, что импичмент президента будет голосоваться в субботу, требуя поддержки по крайней мере двух третей Национальной ассамблеи.

Всего 192 места занимают оппозиционные партии, которые вместе подали ходатайство об импичменте.

Необходимо отметить, что Хан руководит антиюновской фракцией в правящей партии, и 18 законодателей из его фракции проголосовали за отмену указа Юна о военном положении вместе с оппозиционными законодателями.