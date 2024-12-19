Трамп поставил конгресс "в тупик"

Дональд Трамп в среду призвал республиканцев отклонить двухпартийный план, направленный на предотвращение приостановки работы правительства, что поставило Конгресс в тупик в то время, когда законодатели готовятся отправиться домой на праздничный сезон.

Такой поворот событий означает, что спикеру Майку Джонсону и республиканцам придется попытаться заключить новое соглашение или столкнуться с закрытием парламента , когда в пятницу закончится федеральное финансирование.

Трамп и новый вице-президент Джей Ди Вэнс в среду опубликовали заявление, в котором потребовали от республиканцев «стать умнее и жестче».

«Если демократы угрожают остановить правительство, если мы не дадим им все, что они хотят, то давайте разоблачим их блеф», — говорится в заявлении, в котором добавляется, что любые уступки будут рассматриваться как «предательство нашей страны».

Демократы были возмущены последним шагом Трампа, который предложил повысить лимит госдолга — против чего его партия постоянно выступала — чтобы предотвратить кризис.

Позднее Трамп поставил под угрозу политическую судьбу республиканцев, которые не прислушались к его предостережениям, написав в посте на Truth Social : «Любой республиканец, который окажется настолько глупым, чтобы сделать это, должен и будет избран на праймериз».