Иран снял запрет на пользование WhatsApp и Google Play

Иранские власти сняли запрет на платформу обмена сообщениями WhatsApp и сервис покупки приложений Google Play от Meta в качестве первого шага к смягчению интернет-ограничений, сообщают государственные СМИ.

«Было достигнуто положительное большинство голосов за снятие ограничений на доступ к некоторым популярным зарубежным платформам, таким как WhatsApp и Google Play», — сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA, ссылаясь на встречу, состоявшуюся под председательством президента Масуда Пезешкиана .

Агентство также цитирует министра информации и коммуникационных технологий Ирана Саттара Хашеми, который заявил, что этот шаг является «первым шагом на пути к снятию ограничений на интернет».