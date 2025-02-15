Дмитрий Лохов о том, как сократить сроки реализации проектов в угольной промышленности

Согласно анализу компании «Технологии доверия», цены на уголь продолжат снижаться в ближайшие пять лет. Это вынуждает добывающие компании повышать рентабельность, предлагая более качественный продукт, например, коксующийся уголь. Его преимущества — высокая энергоэффективность и низкая зольность, что делает его ключевым сырьем для сталелитейной промышленности.

TAPP Group реализовала проект для горно-обогатительной фабрики, перерабатывающей 3,6 млн тонн угля в год. Из-за высокой зольности сырья (30%) уголь продавался как энергетический. Задача заключалась в создании линии флотационного обогащения для повышения качества продукта.

Флотационное обогащение разделяет уголь и породу с помощью пузырьков воздуха. Легкие частицы угля всплывают, а тяжелая порода оседает. В результате получается концентрат с зольностью 5,5–9,0% и влажностью 23–24%, что повышает его рыночную стоимость. Генеральный директор TAPP Group Дмитрий Лохов отметил: «Несмотря на санкции и задержки, проект завершен за год. Мы использовали юрлицо в дружественной стране для оплаты китайского оборудования». Стоимость проекта — 720 млн рублей.

Лохов также подчеркнул: «Работа с одним подрядчиком сократила сроки принятия решений до 15–20 минут благодаря оптимизации процессов». TAPP Group доказала, что даже в сложных условиях можно достичь высоких результатов, используя инновации и эффективное управление.