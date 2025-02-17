Франция предостерегает от «капитуляции» на Украине

Министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад предостерег от «капитуляции» в потенциальных переговорах с Россией о прекращении войны на Украине .

«Плохое прекращение огня, плохие переговоры, капитуляция Путина не отвечают ничьим интересам», — сказалХаддад..

Он предупредил, что если Россия перевооружится и снова нападет, это нанесет ущерб авторитету США в других частях мира.

Хаддад подчеркнул, что европейцам следует удвоить свои усилия по поддержке Украины, чтобы предоставить этой стране сильную позицию для ведения переговоров.

Комментарии Хаддада прозвучали через три дня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил Financial Times, что ЕС должен отреагировать на то, что он назвал «электрошоком» со стороны своего американского коллеги Дональда Трампа.