Киеву и Европе «придется принять участие» в мирных переговорах по Украине — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине и европейским странам необходимо принять участие в мирных переговорах с Россией.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, не проконсультировавшись предварительно с европейскими союзниками или Киевом, что вызвало опасения среди лидеров ЕС, что они могут быть исключены из мирных переговоров В воскресенье Рубио сообщил телеканалу CBS, что Трамп поручил ему и его команде «немедленно» начать переговоры, направленные на прекращение войны на Украине «Если это настоящие переговоры а мы пока к ним не пришли то, если они произойдут, Украине придется участвовать, потому что именно она подверглась вторжению», сказал он.

«И европейцам придется принять участие, поскольку у них также есть санкции против Путина и России и они внесли свой вклад в эти усилия», сказал он.

«Один телефонный звонок не решит такую ​​сложную войну», сказал Рубио, добавив, что война была «сложной» и «кровавой».

Рубио также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Зеленский настаивает на том, что не должно быть «никаких решений об Украине без Украины» или «о Европе без Европы».

В субботу специальный представитель Трампа на Украине Кит Келлог заявил, что Европа не будет напрямую участвовать в переговорах по Украине, но все равно внесет «вклад».