Испания пресекла южноамериканский канал секс-торговли

Полиция юго-восточного Аликанте, Испания , в воскресенье объявила об аресте 48 человек, а также о спасении 48 женщин, в основном из Колумбии и Венесуэлы, в ходе серии рейдов на восемь объектов недвижимости, включая три публичных дома.

«Жертвы, в основном выходцы из Южной Америки, были заманены в Испанию поддельными предложениями работы», — заявила полиция.

Главари банды, испанец и две колумбийки, как утверждается, похитили более 1000 женщин за последний год. Женщины прибыли в Испанию, чтобы работать в сфере уборки и красоты, но вместо этого «их отвезли в клубы, где они подверглись сексуальной эксплуатации», заявила полиция.

В конце концов, они жили как проститутки в сети помещений, замаскированных под пансионаты или хостелы.

По словам полиции, помимо того, что их «заставляли работать круглосуточно», женщины находились под постоянным видеонаблюдением и им не разрешалось находиться на улице более двух часов в день.

Полиция сообщает, что они закрыли три стриптиз-клуба и арестовали 17 объектов недвижимости, а также конфисковали оружие, 150 000 евро (157 000 долларов США) наличными и заблокировали банковские счета, на которых находилось 938 000 евро.