Пакистан обвиняет Индию в планировании «военного удара»

Министр информации Пакистана заявил утром в среду, что у Исламабада есть «достоверные разведданные» о том, что Индия планирует нанести военный удар в течение следующих 24–36 часов.

Это произошло после того, как во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди, как сообщается, уполномочил вооруженные силы своей страны отреагировать на смертоносное нападение в Кашмире на прошлой неделе любым способом, который они сочтут нужным.

Министр Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Нью-Дели намерен использовать нападение боевиков на мирных жителей на прошлой неделе в качестве «предлога» для дальнейших военных действий.

«У Пакистана есть достоверные разведданные о том, что Индия намерена провести военные действия против Пакистана в течение следующих 24–36 часов под предлогом беспочвенных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме», — написал Аттаулла Тарар в социальной сети.