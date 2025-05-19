Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил Зеленскому, что партия танков Abrams американского производства «направляется» в Украину, сообщает общественный телеканал ABC.

В воскресенье Зеленский встретился с Альбанезе в Риме, где они обсудили вопросы поддержки обороны Украины.

«Я благодарен Австралии за всестороннюю поддержку, за танки «Абрамс», которые помогают нашим воинам защищать Украину», — сказал Зеленский после встречи. Поставка обещанных танков на Украину была приостановлена ​​из-за сообщений о колебаниях со стороны США.

США уже отправили 31 танк M1A1 Abrams на Украину, которые позже были признаны слишком сложными для управления без обнаружения или подвергались атакам. Представители служб безопасности США в основном считают, что боевые действия в основном велись с использованием беспилотников.