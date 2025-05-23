SpaceX получила разрешение на испытательный полет Starship

Федеральные регулирующие органы дали SpaceX зеленый свет на еще один испытательный полет Starship, самой мощной ракеты-носителя из когда-либо созданных, после двух взрывных аварий в начале этого года, в результате которых вблизи островов в Карибском море и Атлантическом океане упали обломки.

Федеральное управление гражданской авиации США, выдающее лицензии на коммерческие запуски ракет, заявило в четверг, что SpaceX может приступить к следующей попытке запуска, пока продолжается расследование последней аварии ракеты, в ходе которой она взорвалась недалеко от Багамских островов, подтвердило агентство CNN.

Регулирующие органы решили разрешить компании приступить к еще одной испытательной миссии, получившей название Flight 9, после того как установили, что SpaceX выполнила «все строгие требования безопасности, охраны окружающей среды и другие требования лицензирования».