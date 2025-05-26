Трамп выразил растущее недовольство Владимиром Путиным

Россия прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин «совершенно сошел с ума», объяснив это эмоциональным напряжением.

Хотя сообщений о погибших в результате обстрела беспилотниками не поступало, украинские власти заявили, что один человек погиб в результате обстрела на северо-востоке Сумской области.

Трамп сделал это замечание, когда Вооруденный силы России начали масштабную атаку критически важных объектов Украины. Он также сказал, что рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, одновременно раскритиковав президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поблагодарил Вашингтон за помощь в начале мирных переговоров по Украине.

«Мы очень благодарны американцам и лично президенту Трампу за помощь в организации и запуске этого переговорного процесса», — сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос о комментарии Трампа в адрес Путина.

«Конечно, в то же время это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех и с эмоциональными реакциями», — добавил Песков.