Индия: муссонные дожди принесли наводнения и хаос в Мумбаи

В понедельник сильные муссонные дожди обрушились на прибрежный индийский штат Махараштра, нарушив движение транспорта и вынудив власти объявить предупреждения. В некоторых районах коммерческой столицы Индии Мумбаи наблюдались подтопления и задержки поездов из-за непрекращающихся дождей.

Метеорологическое управление Индии (IMD) в понедельник повысило уровень текущих метеорологических предупреждений с «оранжевого» до «красного» для Мумбаи и прилегающих районов.

Сильные ливни начались на следующий день после того, как IMD объявил о начале муссонных дождей в Махараштре, на десять дней раньше фактической даты начала 5 июня.

По данным The Indian Express, это самая ранняя зарегистрированная дата муссона в Махараштре с 1990 года.