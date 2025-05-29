Федеральный Торговый Суд США отменил пошлины Трампа

Решение суда немедленно отменило все распоряжения о тарифах, отданные Трампом с января, в которых в качестве обоснования использовался Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Среди прочего, это касается масштабных импортных пошлин для большинства торговых партнеров, о которых Трамп объявил 2 апреля включая тарифы на уровне базового уровня 10% в дополнение к более высоким сборам для десятков экономик, включая Китай и ЕС.

Отдельные пошлины, введенные Трампом для Канады, Мексики и Китая в рамках IEEPA, также были признаны недействительными.

Однако пошлины США на автомобили, сталь и алюминий остаются неизменными, поскольку они были введены в соответствии с другим законом.

Пока еще сохраняется неопределенность относительно того, что произойдет дальше, поскольку администрация Трампа, уже ведущая торговые переговоры по запланированным пошлинам, подала апелляцию.