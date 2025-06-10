Трамп усиливает развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе

В понедельник протестующие в Мехико провели демонстрацию возле посольства США, призывая положить конец тотальным иммиграционным рейдам через границу.

На видео, снятом агентством Reuters, видно, как люди размахивают флагами Мексики и США и сжигают чучело, напоминающее президента США Дональда Трампа.

«Мы не можем молчать, пока администрация Трампа усиливает войну против наших общин в Соединенных Штатах», — заявил активист Алехандро Маринеро из организации иммигрантов Aztlan.

«Иммиграционная политика — это не партийный, а классовый вопрос. Это инструмент системы, которая стремится разделить нас, эксплуатировать нас и держать нас в тени, чтобы обеспечить себе прибыль за счет нашей человечности», — сказал он агентству Reuters.

В понедельник президент Соединенных Штатов — страны, которая на протяжении 80 лет считается главным в мире хранителем демократии, — одобрил арест губернатора-демократа самого густонаселенного штата страны. «Я думаю, это было бы здорово», — сказал Трамп.

Решение Трампа развернуть войска, несмотря на противодействие губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, стало последним примером его готовности проявить чрезвычайную исполнительную власть и ознаменовало собой разрыв с первым сроком, когда официальные лица часто отговаривали его от крайних порывов.

Несмотря на многочисленные предыдущие вызовы Трампа верховенству закона и демократии, возможно, открывается новая серьезная глава.