Хаменеи отвергает призыв Трампа сдаться

В ответ на призыв президента США Дональда Трампа к «безоговорочной капитуляции» Ирана верховный лидер Али Хаменеи категорически отверг это требование, сообщает Reuters.

Выступая из Тегерана, Хаменеи заявил: «Мы не подчинимся иностранным требованиям и не откажемся от нашего законного дела. Иран продолжит свой путь к обеспечению своей независимости и суверенитета, независимо от угроз или ультиматумов со стороны Соединенных Штатов или любой другой страны».

На публичной встрече со своей командой по национальной безопасности Трамп подтвердил, что США будут поддерживать Израиль «до тех пор, пока иранская угроза не будет нейтрализована».

Отказ Хаменеи сдаться прозвучал на фоне того, что израильские авиаудары по иранским военным объектам на западе Ирана идут уже шестой день, продолжая нацеливаться на ракетные системы, ядерные объекты и военные командные центры.