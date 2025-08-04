Грузоперевозки в РФ: импортные направления демонстрируют активный рост

Российский рынок автомобильных грузоперевозок во втором квартале текущего года продемонстрировал значительное оживление. Согласно аналитическим данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок увеличилось на 32% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Наиболее выраженная положительная тенденция наблюдается в сфере импортных перевозок, тогда как экспортное направление характеризуется сокращением активности. Параллельно с этим началось постепенное повышение транспортных тарифов, хотя общая ценовая ситуация остается непростой для участников рынка.

Географическое перераспределение грузопотоков

Трансформация логистических маршрутов затронула различные регионы страны неравномерно. Лидерами роста стали Карачаево-Черкесия (+89% заявок) и Коми (+78%), в то время как Карелия и Курская область показали снижение на 15%.

Заместитель генерального директора по развитию «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев отмечает особую активность в малых населенных пунктах указанных республик. В частности, заметно возросла потребность в доставке грузов в такие города, как Хабез, Архыз и Теберда в Карачаево-Черкесии.

Международная логистика: смена приоритетов

Принципиальные изменения коснулись международных перевозок. Если в первом квартале экспортные направления демонстрировали превосходство (+72% против +35% по импорту), то второй квартал показал обратную картину. Импортные поставки выросли на 20%, экспортные же резко сократились на 32%.

Китайское направление стало безусловным лидером импортных перевозок с ростом +185% по количеству заявок. Казахстан показал увеличение на 65%, Белоруссия — на 26%.

Эксперты объясняют данную тенденцию несколькими ключевыми факторами. Во-первых, высокая загруженность железнодорожной инфраструктуры на восточных направлениях создает серьезные логистические препятствия. Автомобильный транспорт в таких условиях обеспечивает более оперативное прохождение границы.

Во-вторых, значительные объемы государственных железнодорожных грузов из Китая ограничивают коммерческие возможности, заставляя импортеров выбирать автодоставку как более доступную альтернативу.

Ценовая динамика и рыночные перспективы

Средние цены на внутренние перевозки к июлю выросли на 5,7% за квартал, однако годовое сравнение все еще показывает снижение на 3%. С учетом инфляционных процессов реальная стоимость услуг уменьшилась на 10-15%.

По данным платформы «Монополия», средневзвешенный тариф в июне составил 68,1 рубля за километр. Тенты показали положительную динамику с ростом 3% квартал к кварталу, тогда как рефрижераторы не достигли показателей первого квартала.

Международные тарифы демонстрируют контрастную картину: импортные направления подорожали на 22%, экспортные упали на 16% в годовом выражении.

Эксперты связывают оживление рынка с замедлением инфляции и снижением ключевой ставки ЦБ, что способствовало активизации торговых операций и, соответственно, спроса на логистические услуги.