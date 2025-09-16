Постоянные представители стран — членов Европейского союза решили исключить из повестки дня обсуждение нового, 19-го пакета санкций против России. Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости.
«Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (19-й санкционный пакет) исключен из повестки», — говорится в сообщении.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что в рамках подготовки нового пакета обсуждаются так называемые вторичные санкции — меры, направленные против третьих стран, участвующих в обходе ограничений против России. Однако она признала, что с каждым новым раундом вводить дополнительные ограничения становится всё сложнее: «Мы исчерпали большинство очевидных целей».
В Кремле на это отреагировали напоминанием о двустороннем характере санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «санкции — это обоюдоострое оружие», подчеркнув, что Россия неоднократно выражала свою позицию: подобные односторонние меры незаконны и контрпродуктивны.
Российская сторона последовательно выступает против любых санкционных инициатив, настаивая на их несоответствии международному праву и негативном влиянии на глобальную экономику.
Решение ЕС отложить обсуждение нового пакета может свидетельствовать как о внутренних разногласиях между странами-членами, так и о поиске более эффективных инструментов давления, которые не нанесут ущерба европейской экономике.
Вопрос о санкциях, вероятно, вернётся в повестку позже — однако пока Брюссель делает паузу, оценивая последствия уже введённых мер и возможности для дальнейшего расширения ограничений.
