Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий всего ЕС

Бельгия отказалась участвовать в одностороннем изъятии замороженных российских активов, находящихся на её территории, в частности в системе Euroclear, до тех пор, пока все страны Евросоюза не предоставят письменные юридические гарантии о совместном покрытии возможных финансовых рисков. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

По словам Де Вевера, Бельгия настаивает на подписании обязательств лидерами всех 27 стран ЕС, которые бы предусматривали коллективную ответственность за последствия экспроприации российских средств. «Мы не можем нести риски в одиночку», — подчеркнул он, отметив, что подобные действия могут повлечь за собой судебные иски со стороны России и, как следствие, массовое изъятие бельгийских активов за пределами Евросоюза.

Премьер также напомнил, что замороженные российские активы в Euroclear продолжают приносить доход, который поступает в государственный бюджет Бельгии. В этой связи он выразил категорическое несогласие с идеей одностороннего присвоения этих средств, в том числе для финансирования кредита Украине.

Ранее Де Вевер уже критиковал планы использовать российские активы для выделения финансовой помощи Киеву, сомневаясь в их правовой обоснованности. Его позицию разделяет и президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил сомнения в законности использования замороженных средств России для предоставления крупного кредита Украине.

Таким образом, Бельгия становится одним из ключевых сдерживающих факторов в обсуждении механизма конфискации российских активов на уровне ЕС, настаивая на выработке единого, юридически защищённого подхода, исключающего односторонние шаги и несение непропорциональных рисков отдельными странами.