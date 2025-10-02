Более 700 тысяч россиян получат замороженные пенсионные накопления в 2026 году

В 2026 году более 700 тысяч россиян смогут единовременно получить свои замороженные пенсионные накопления — в среднем до 440 тысяч рублей. Соответствующие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы, с которым ознакомилась газета «Известия».

Право на выплату получат женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет, чьи пенсионные накопления формировались в период с 2002 по 2013 год. В те годы работодатели перечисляли 6% заработной платы сотрудников на индивидуальные пенсионные счета. Однако с 2014 года эти отчисления были «заморожены»: все страховые взносы стали направляться исключительно на формирование страховой пенсии, а накопительная часть — прекращена.

Для получения средств гражданам потребуется подать заявление в Социальный фонд России. Выплата будет произведена единовременно и в полном объёме имеющихся накоплений.

Эксперты отмечают, что данная мера позволит тысячам пенсионеров воспользоваться средствами, которые десятилетиями оставались недоступными, и частично компенсировать снижение покупательной способности в условиях экономической нестабильности.