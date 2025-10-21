«Руспродсоюз»: цены на мандарины к Новому году могут снизиться

Цены на мандарины в преддверии Нового года, вероятно, пойдут вниз. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, традиционно перед новогодними праздниками стоимость цитрусовых снижается. В предыдущие годы в декабре цены на мандарины в среднем падали на 15–20% по сравнению с октябрём. Такая динамика связана с увеличением предложения: с конца октября — начала ноября на рынок поступают объёмы из стран северного полушария, где в это время идёт сбор урожая.

«Это делает транспортировку дешевле по сравнению с фруктами, импортируемыми летом из стран южного полушария», — пояснил Леонов.

При этом эксперт отметил, что в 2025 году делать точные прогнозы сложнее из-за меняющейся рыночной конъюнктуры. Тем не менее, при условии отсутствия серьёзных логистических сбоев и сохранении стабильного курса рубля, стоимость мандаринов к Новому году, скорее всего, окажется на уровне прошлого года — с учётом сезонного снижения.