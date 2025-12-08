Экономисты предупреждают: ВВП в IV квартале может измениться непредсказуемо

Опрошенные «Ведомостями» экономисты выражают осторожный оптимизм по поводу итогов 2025 года: динамика ВВП по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, а в IV квартале — проявить высокую волатильность. Диапазон экспертных оценок квартального изменения ВВП (в годовом сопоставлении) простирается от −0,8% до +1,7%, что указывает на значительную неопределённость.

Среди ключевых рисков, способных повлиять на результаты последнего квартала, эксперты называют:

жёсткую денежно-кредитную политику ЦБ,

укрепление курса рубля, сдерживающее экспортную конкурентоспособность,

низкие цены на нефть,

усиление санкционного давления и его негативное влияние на внешнюю торговлю.

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» подтвердил замедление темпов роста экономики. По его словам, по итогам года прирост ВВП составит от 0,5% до 1% — в пределах оценки Банка России, но ниже прогноза Минэкономразвития (1%).

«Это ожидаемый результат… Мы говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал… что ожидаем такой мягкой посадки», — отметил глава государства. Он также указал на структурные дисбалансы: ряд отраслей не смогли нарастить, а в некоторых случаях даже сократили выпуск продукции в 2025 году.

Экспертное сообщество продолжает наблюдать за внешними и внутренними факторами, которые могут как поддержать, так и подорвать итоговые макропоказатели перед завершением года.