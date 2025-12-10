Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих артистов России

Певица Надежда Кадышева стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых российских артистов по стоимости выступлений: её гонорар за корпоратив или концерт может достигать 50 миллионов рублей.

На втором месте — Сергей Шнуров (группа «Ленинград» и сольные проекты) — 27 млн рублей за выступление. Третью строчку делят Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова, чьи гонорары оцениваются в 25 млн рублей.

Среди топ-артистов также фигурируют Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Леонид Агутин — каждый из них получает около 15 млн рублей за концерт.

Особое внимание эксперты обращают на рост цен среди молодых исполнителей. Так, Ваня Дмитриенко, несмотря на юный возраст, запрашивает до 7 млн рублей за корпоратив. Ещё более впечатляюще выглядит тариф рэпера Макана (Максим Канев): несмотря на прохождение военной службы, он анонсировал новогодние шоу по 15 млн рублей — вдвое дороже, чем в 2023 году.

Аналитики отмечают, что рост гонораров связан как с дефицитом «звёздного» контента на внутреннем рынке, так и с увеличением спроса на масштабные корпоративные мероприятия и частные шоу.

Интересно, что стабильно высокие ставки удерживают исполнители с многолетней репутацией, способные гарантировать зрительский интерес и медийный резонанс — как раз тот случай Надежды Кадышевой, чья популярность остаётся на пике спустя десятилетия карьеры.