В Пермском политехе произошёл взрыв в лаборатории: двое погибших, включая ребёнка, трое пострадали

11 декабря 2025 года, в лаборатории аэрокосмического факультета Пермского политехнического института (ППИ), расположенной по адресу ул. Академика Королёва, 15, произошёл мощный взрыв. Как сообщает издание «КП-Пермь» со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошёл на гидродинамическом стенде.

По последним данным, погибли два человека — один из них ребёнок 10 лет. Ещё трое получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, ударная волна была настолько сильной, что дверь в лабораторию сорвало с петель.

На месте работают спасатели, сотрудники МЧС и следственные органы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, некоторым предложена госпитализация.

Причины ЧП устанавливаются. Ведётся расследование. Уточняется, как ребёнок оказался в зоне проведения работ.

Более подробная информация будет опубликована по мере поступления официальных данных.