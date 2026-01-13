В роддоме №1 Новокузнецка с начала января умерли девять новорожденных

С начала января 2026 года в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. «Девять, по уточнённым данным», — уточнил собеседник агентства.

Ранее интернет-издание ngs42.ru со ссылкой на источник в региональном Минздраве сообщало о гибели шести младенцев во время январских праздников, трое из них умерли в один день. Позже в местных пабликах появилась информация ещё о трёх случаях, что подтверждается обновлёнными данными.

В связи с происшествием роддом временно закрыт. По официальной версии, причиной приостановки работы стало превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ среди медицинского персонала. В учреждении заявили, что дефицита кадров в акушерском стационаре нет, а дату возобновления приёма пациентов объявят позднее.

По факту гибели новорожденных следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность». К проверке также подключились Росздравнадзор и прокуратура Кемеровской области. Ведомства намерены установить все обстоятельства трагедии и дать правовую оценку действиям медперсонала и руководства роддома.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в регионе. Местные жители требуют прозрачного расследования и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.