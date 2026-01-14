ФАС предостерегла от панических заявлений о росте цен на продукты на 30%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила официальное предостережение в связи с распространёнными в СМИ прогнозами о возможном увеличении стоимости продуктов питания до 30%. Поводом для вмешательства регулятора стало заявление управляющего партнёра агентства Agro and Food Communications Александра Панченко, который связал ожидаемый рост цен с усилением налоговой нагрузки и увеличением производственных издержек, включая стоимость алкогольной продукции.

В своём предостережении ФАС подчеркнула, что подобные публичные заявления могут спровоцировать необоснованный рост потребительских ожиданий и создать предпосылки для искусственного завышения цен со стороны участников рынка. Регулятор напомнил, что согласно законодательству, недопустимо использовать публичные комментарии для формирования ажиотажа или манипулирования рыночной конъюнктурой.

ФАС также отметила, что продолжает мониторинг цен на социально значимые товары, включая продовольствие и алкоголь, и призвала бизнес-сообщество воздерживаться от спекулятивных заявлений, способных дестабилизировать рынок.

Напомним, что в условиях высокой инфляционной чувствительности населения российские власти неоднократно призывали экспертов и представителей отраслей к ответственности при озвучивании прогнозов, особенно в сфере продовольственной безопасности.