В Кузбассе началась масштабная проверка всех роддомов после гибели девяти новорожденных

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк объявил о начале комплексной проверки всех родильных домов региона на фоне трагедии в Новокузнецке, где в январе 2026 года скончались девять новорожденных. Об этом глава региона сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Пока в Новокузнецкой горбольнице №1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса», — написал Середюк. По его словам, проверки охватят соблюдение клинических протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических норм, наличие необходимого оборудования и организацию работы медперсонала.

В состав региональной комиссии вошли сотрудники министерства здравоохранения Кузбасса и специалисты из перинатальных центров третьего (высшего) уровня. Первой проверке подвергся роддом в Прокопьевске, где функционируют акушерское отделение и отделение для новорожденных и недоношенных детей. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 26 пациенток.

«Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — заверил губернатор.

Напомним, роддом №1 в Новокузнецке был закрыт после выявления превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы временно отстранён от должности. Федеральные эксперты продолжают расследование обстоятельств гибели младенцев.