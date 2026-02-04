ВСУ нанесли комбинированную ракетно-дроновую атаку по Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о масштабной атаке Вооружённых сил Украины на регион. По его словам, противник применил комбинированный удар с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

«ВСУ применили комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными БПЛА самолётного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 11 реактивных БПЛА самолётного типа», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Несмотря на действия российской противовоздушной обороны, удар нанёс серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре. В посёлке Глинищево Брянского района полностью разрушен жилой кирпичный дом. Также повреждены 20 частных домовладений, а в одном из многоквартирных домов пострадали 27 квартир. Осколки попали в здание местной больницы, выбив окна.

В Бежицком районе города Брянска осколками были повреждены три легковых автомобиля. Кроме того, в результате обстрела пострадала мирная жительница.

Ранее сообщалось о другой атаке ВСУ: FPV-дронами была атакована гражданская машина в деревне Рудня-Цата Брянской области, в результате чего также пострадал мирный житель.

Региональные власти продолжают оценивать последствия ударов и оказывать помощь пострадавшим.