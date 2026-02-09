Москва выставляет на аукцион помещения исторической усадьбы Морозовых на Покровском бульваре

Департамент по конкурентной политике Москвы объявил аукцион на право аренды помещений в объекте культурного наследия — усадьбе на Покровском бульваре в Басманном районе столицы. Торги пройдут 27 февраля на электронной площадке «Росэлторг», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил глава департамента Кирилл Пуртов, речь идет об историческом здании XIX века, связанном с именем Юлии Крестовниковой — представительницы знаменитой купеческой династии Морозовых. Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и является частью архитектурного ансамбля центра Москвы.

«Усадьба на Покровском бульваре, связанная с именем Юлии Крестовниковой, представительницы династии Морозовых, — это часть исторического облика Москвы, который формируется в том числе и предпринимателями», — подчеркнул Пуртов, отметив роль бизнеса в сохранении культурного наследия столицы.

Согласно условиям аукциона, инвестор получит в аренду помещения на втором этаже здания общей площадью 466,4 кв. м сроком на 10 лет. Победитель торгов будет обязан согласовывать любые ремонтные, реставрационные или перепланировочные работы со специалистами Москомнаследия и профильными надзорными органами — стандартное требование для объектов культурного наследия.

Подать заявки на участие в аукционе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели до 24 февраля включительно. Начальная арендная ставка и дополнительные условия размещены в извещении на площадке «Росэлторг».

Эксперты отмечают, что подобные объекты в центре Москвы традиционно привлекают интерес со стороны владельцев премиальных ресторанов, галерей, бутиков и культурно-образовательных пространств. Усадьба расположена в непосредственной близости от станции метро «Чистые пруды», Бульварного кольца и пешеходных зон исторического центра, что обеспечивает высокий пешеходный трафик.

Династия Морозовых, чье имя связано с объектом, внесла значительный вклад в развитие промышленности, благотворительности и культуры Российской империи во второй половине XIX — начале XX века. Представители семьи владели текстильными мануфактурами, финансировали строительство храмов, больниц и учебных заведений, а также собирали выдающиеся коллекции произведений искусства.

Ранее департамент по конкурентной политике Москвы неоднократно привлекал предпринимателей к использованию исторических зданий в коммерческих целях при обязательном соблюдении реставрационных норм. Такой подход позволяет не только сохранять памятники архитектуры, но и возвращать их в активную городскую жизнь.