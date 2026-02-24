Экспорт российских зерновых сократился на 16,3%

По расчетам консалтинговой компании Strategy Partners, проведенным для «Коммерсанта», экспорт зерновых культур из России в июле–январе текущего сельскохозяйственного сезона составил 36,9 млн тонн, что на 16,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Пшеница, занимающая 78% в структуре экспорта зерновых, была поставлена за рубеж в объеме 28,6 млн тонн, снизившись на 12% в годовом выражении.

Ключевой причиной сокращения экспорта стал рекордный урожай пшеницы в мире, что привело к обострению конкуренции на глобальном рынке. Российским экспортерам приходится противостоять активному присутствию игроков из Европейского союза, Австралии и Аргентины, предлагающих конкурентоспособные объемы и цены.

Дополнительным фактором давления стало сужение географии поставок: в отчетном периоде российская пшеница экспортировалась в 49 стран против 69 стран годом ранее. Такая концентрация направлений вывоза ограничивает возможности диверсификации сбыта и повышает зависимость от ключевых импортеров.

Египет сохранил статус крупнейшего покупателя российской пшеницы, закупив в июле–январе 5,35 млн тонн. Однако даже по этому направлению зафиксировано снижение на 21% относительно аналогичного периода прошлого сезона. Динамика отражает как изменение структуры спроса в стране-импортере, так и перераспределение потоков в пользу альтернативных поставщиков.

Аналитики Strategy Partners отмечают, что текущая конъюнктура требует от российских экспортеров гибкости в ценообразовании и логистике. Усиление конкуренции, волатильность валютных курсов и геополитические ограничения могут сохранить давление на объемы вывоза во второй половине сезона.

В то же время потенциал роста сохраняется за счет развития инфраструктуры портов, расширения сотрудничества с новыми рынками Азии и Африки, а также адаптации экспортных контрактов под изменяющиеся требования международных покупателей.