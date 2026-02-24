У «Евротранса» заблокированы банковские счета на 223,8 млн рублей по решению налогового органа

По данным сервиса Федеральной налоговой службы, у компании «Евротранс», возглавляемой Олегом Алексеенковым, зафиксированы действующие приостановления операций по банковским счетам. Ограничения введены на основании решений налогового органа о взыскании задолженности. Дата начала приостановлений — 20 февраля 2026 года, соответствующий запрос редакция направила 24 февраля.

В материалах ФНС указано отрицательное сальдо в размере 223,8 млн рублей. Приостановления затрагивают счета компании в ряде банков, что фактически означает блокировку расходных операций в пределах суммы, указанной в решении налогового органа.

Несмотря на текущие ограничения, компания продемонстрировала значительный рост ключевых финансовых показателей. По итогам 2024 года выручка «Евротранса» достигла 157 млрд рублей, что на 49,7 млрд рублей, или на 46,5%, превышает показатель 2023 года.

Совокупные активы на 31 декабря 2024 года составили 92,5 млрд рублей, увеличившись за год на 17,7 млрд рублей, или на 23,6%. Чистые активы на ту же дату зафиксированы на уровне 29,9 млрд рублей.

Компания завершила 2024 год с чистой прибылью 4,4 млрд рублей, что на 58% выше результата предыдущего года. Положительная динамика прибыли свидетельствует о сохранении операционной эффективности даже в условиях повышенной нагрузки на финансовую инфраструктуру.

В обращении компании находятся 7 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 20,3 млрд рублей и 4 классических выпуска на 9,8 млрд рублей. Совокупный объем облигационного долга составляет 30,1 млрд рублей.