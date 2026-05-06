ФАС согласовала отпускную цену на лекарственный препарат "Азатиоприн"

Федеральная антимонопольная служба России согласовала отпускную цену производителя «Озон фармацевтика» на лекарственный препарат «Азатиоприн», применяемый для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласованная цена снижена на 45,5% относительно средней стоимости реализации препарата в 2025 году, а также на 6,3% относительно минимальной стоимости оригинального лекарственного средства в референтных странах. Такие показатели достигнуты в результате проведения экономического анализа и применения методики агрегации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В ФАС подчеркнули, что снижение стоимости повысит доступность «Азатиоприна» для граждан России. Препарат не имеет полных аналогов на отечественном рынке и применяется в терапии ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также для профилактики отторжения трансплантатов.

Накануне «Озон фармацевтика» подтвердила, что привела цену на «Азатиоприн» в соответствие с требованиями Федеральной антимонопольной службы. Компания ожидает поступления первых партий препарата по новой цене в розничные аптечные сети уже в мае 2026 года.