МИД России призвал иностранные дипмиссии эвакуировать персонал из Киева

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту во все аккредитованные при ведомстве иностранные дипломатические представительства и международные организации с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала из Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В комментарии ведомства указывается, что 4 мая 2026 года Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами со стороны киевских властей нанести удар по Москве в период празднования Дня Победы - священного для всех россиян праздника. В этой связи МИД России настоятельно рекомендует властям стран аккредитации и руководству международных организаций с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и организовать заблаговременный вывоз сотрудников дипломатических и иных представительств, а также гражданских лиц из украинской столицы.

В ноте подчёркивается, что в случае реализации киевским режимом террористических замыслов в дни празднования Великой Победы Вооружённые силы Российской Федерации нанесут неотвратимый ответный удар по Киеву, в том числе по центрам принятия решений. Российская сторона предупреждает, что не несёт ответственности за возможные последствия для персонала иностранных миссий, оставшегося в зоне потенциального поражения.

Российские дипломатические представительства за рубежом дополнительно информируют страны аккредитации и международные структуры о данной позиции Москвы. В МИД призывают иностранные правительства обеспечить безопасность своих граждан и сотрудников, своевременно приняв необходимые меры по их эвакуации.

Эксперты отмечают, что подобные предупреждения являются стандартной дипломатической практикой в условиях эскалации военных рисков и направлены на минимизацию гуманитарных последствий и защиту персонала международных организаций. В то же время содержание ноты отражает серьёзность намерений российской стороны в отношении ответа на возможные провокации в период праздничных мероприятий 9 мая.

Ситуация остаётся под контролем российских внешнеполитических и оборонных ведомств. МИД России призывает все заинтересованные стороны воздержаться от действий, способных спровоцировать дальнейшую дестабилизацию обстановки в регионе.