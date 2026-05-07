Холдинг «Росэл» Ростеха представил промышленную ИИ-платформу ShokinGPT для работы с документами и данными

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех запустил отечественную промышленную ИИ-платформу ShokinGPT, работающую в закрытом контуре предприятия. Система сокращает время поиска информации до 80% и экономит до 5 часов рабочего времени специалиста в день. Решение уже зарегистрировано в Роспатенте и применяется на предприятии «Исток».

Введение отечественной промышленной ИИ-платформы знаменует новый этап цифровизации производственных предприятий. Холдинг «Росэл», входящий в Госкорпорацию Ростех, объявил о запуске ShokinGPT - специализированной системы для работы с документами, данными и внутренними процессами предприятий. Решение уже получило свидетельство о регистрации в Роспатенте и успешно применяется в научно-производственном предприятии «Исток» им. А.И. Шокина.

Платформа функционирует исключительно внутри корпоративной IT-инфраструктуры без подключения к интернету, что обеспечивает полный контроль над данными и соответствие требованиям информационной безопасности промышленных предприятий. По оценкам разработчиков, внедрение ShokinGPT позволяет сократить время поиска необходимой информации до 80% и экономить в среднем от 3 до 5 рабочих часов в день на одного специалиста за счёт автоматизации рутинных операций.

В основе ShokinGPT лежит принцип мультиагентной системы: вместо единого универсального алгоритма используется набор специализированных цифровых помощников. Каждый модуль отвечает за определённый сегмент задач - подготовку регламентов и документов, обработку обращений в техническую поддержку, работу с номенклатурой, аналитику и отчётность. При этом все компоненты интегрированы в единую платформу с общим интерфейсом и системой управления доступом.

Система уже включает инструменты для обработки текстов, PDF-документов и таблиц, специализированные базы знаний отраслевой направленности, функции расшифровки аудиозаписей с автоматическим разделением спикеров, построения диаграмм и анализа программного кода. Архитектура решения предусматривает поэтапное расширение функционала без необходимости пересмотра базовой структуры, что обеспечивает масштабируемость и долгосрочную поддержку.

Разработчиком платформы выступило научно-производственное предприятие «Исток» им. А.И. Шокина, входящее в холдинг «Росэл». Решение уже используется сотрудниками предприятия для оптимизации процессов, где значительную долю времени занимают повторяющиеся операции. Среди первых внедрённых сценариев - автоматическое распределение заявок технической поддержки и приведение номенклатуры к единому стандарту для закупочных процедур. Это позволило повысить качество данных, сократить трудозатраты и минимизировать человеческий фактор при обработке информации.

«Мы создаем платформу, ориентированную именно на практические задачи предприятий. ShokinGPT — это отраслевая языковая модель, разработанная специально под задачи отечественной промышленности и государственных структур. Это не инструмент общего назначения, а система, которая учитывает отраслевую терминологию, регламенты, техническую документацию и особенности управления промышленными активами», подчеркнул директор по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталий Александров.

В ближайшей перспективе функционал ShokinGPT планируется расширить для применения в инженерных и производственных процессах. Платформа сможет работать с конструкторской и технологической документацией, помогать в подготовке производственных материалов, а также использоваться для автоматического подбора и проектирования технологических решений в системах планирования производства.

Отдельное направление развития - анализ телеметрических данных с промышленного оборудования. Интеграция с системами мониторинга позволит заранее выявлять возможные сбои, прогнозировать ресурс техники и формировать управленческие решения на основе накопленной аналитики холдинга. Такой подход способствует переходу от реактивного к предиктивному обслуживанию активов и повышает общую эффективность производственных циклов.

Запуск ShokinGPT демонстрирует способность отечественных разработчиков создавать конкурентоспособные решения в сфере промышленного искусственного интеллекта, ориентированные на реальные потребности предприятий и соответствующие требованиям суверенной цифровой инфраструктуры.