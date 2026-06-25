Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом

В Крыму сократят количество пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно. Соответствующее решение оперативный штаб региона принял совместно с перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс», минтрансом и руководством ФГУП «Крымская железная дорога». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно новому расписанию, ежедневное сообщение с Крымом будет ограничено семью составами. В перечень сохраненных маршрутов вошли поезда Санкт-Петербург – Севастополь (№ 7/8), Москва – Симферополь (№ 27/28 и № 91/92), Адлер – Симферополь (№ 315/316), Санкт-Петербург – Евпатория (№ 179/180, с прицепной группой Псков – Чудово, курсирующей по отдельному графику), а также Москва – Симферополь (№ 453/454, с прицепной группой Курск – Белгород, отправляющейся через день). Дополнительно продолжат курсировать одноэтажный состав № 17/18 (три раза в четыре дня) и двухэтажный № 167/168 (один раз в четыре дня) по направлению Москва – Симферополь.

По словам Сергея Аксенова, все указанные поезда будут следовать до станции «Керчь-Южная» и обратно. Остальные составы, запланированные к курсированию в текущем сезоне, подлежат поэтапной отмене в течение ближайших двух недель. Актуализированное расписание движения будет опубликовано на официальном сайте перевозчика.