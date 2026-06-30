В России открыли набор пациентов с меланомой для испытания вакцины

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина скоро стартуют клинические испытания вакцины против меланомы. Сейчас в учреждении идет набор добровольцев для участия в исследовании.

В рамках работы ученые оценят, насколько эффективна персонализированная мРНК-вакцина при ее сочетании с иммунотерапией. В испытания включат пациентов со стадией IIIB–IIID, у которых есть метастазы в лимфатических узлах, но при этом они еще не были удалены и не затронули внутренние органы. Также одно из условий — отсутствие в анамнезе иммунотерапии, химиотерапии и таргетного лечения.

К участию не допустят людей с другими видами онкологических заболеваний, а также пациентов с меланомой глаз или слизистых оболочек. В список ограничений входят и активные аутоиммунные болезни, серьезные патологии сердца, гепатит B и C, ВИЧ, сифилис. Беременные женщины тоже не смогут участвовать.

Тем, кто подходит по критериям, предложат пройти в клинике полное обследование и биопсию, чтобы затем создать персональную вакцину. Пока препарат будет готовиться, пациенту назначат пембролизумаб. Если удастся получить нужный препарат, врачи дополнительно удалят метастазы хирургическим путем и проведут вакцинацию.

Чтобы оформить заявку, нужно направить в центр медицинскую выписку с диагнозом, данными гистологии и ИГХ, а также результаты наиболее свежего КТ, МРТ или ПЭТ-КТ и оставить контактную информацию.