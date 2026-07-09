Число рекламодателей в Макс выросло в 18 раз

С января по май 2026 года количество рекламодателей в национальном мессенджере «Макс» увеличилось в 18 раз. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на совместное исследование Ассоциации Блогеров и Агентств и платформы eLama. За тот же период объём рекламных расходов на платформе вырос в 37 раз, а средний рекламный чек увеличился в 4,7 раза, что свидетельствует о формировании устойчивого спроса на размещение внутри сервиса.

Параллельно с ростом «Макса» рекламный рынок продолжает работать с Telegram. Аналитики отмечают, что на этой площадке рекламодатели пока находятся в стадии адаптации рекламных форматов и моделей монетизации. Участники исследования подчеркивают, что Telegram сохраняет статус площадки, обеспечивающей быстрый доступ к аудитории и точное попадание в целевые сегменты, что делает её востребованной для брендов несмотря на появление новых игроков.

Прогнозы по рынку рекламы в мессенджере «Макс» на 2026 год варьируются в зависимости от сценария развития платформы. Эксперты Telega.in и Ассоциации развития интерактивной рекламы ожидают, что размещения в сервисе принесут от 2 до 2,5 млрд рублей. При ускоренном росте вовлечённости и активном притоке новой аудитории показатель может вырасти до 3–5 млрд рублей по итогам года.