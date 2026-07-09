«До пенсии не доживу» или «денег нет»: почему 70% россиян боятся старости

Подавляющее большинство россиян испытывают тревогу по поводу своего будущего на пенсии, пишет "Коммерсантъ". Главные страхи связаны с финансовым благополучием: низким размером выплат, инфляцией и отсутствием личных накоплений. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса компании Russian Field.

Согласно исследованию, проведенному с 26 мая по 2 июня среди 1,6 тыс. респондентов, почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить после выхода на заслуженный отдых. При этом уровень стресса высок: 31% граждан оценивают свои переживания как «очень сильные».

Женщины тревожатся чаще мужчин

Социологи зафиксировали заметный гендерный разрыв в уровне беспокойства. Женщины демонстрируют большую озабоченность будущим: тревогу выразили 74% представительниц прекрасного пола против 61% мужчин.

Основная причина страхов — экономическая нестабильность. 80% респондентов связывают свою тревогу с риском бедности, называя ключевыми факторами:

Низкий размер государственной пенсии;

Рост цен на продукты и товары первой необходимости;

Удорожание коммунальных услуг.

Лишь 20% опрошенных беспокоятся в первую очередь о здоровье: их пугает стоимость медицинского обслуживания, лекарств и возможное ухудшение самочувствия в старости.

Финансовая подушка есть не у всех

Ситуация с личными накоплениями выглядит тревожно. Сбережения есть только у 38% участников опроса, тогда как 60% россиян сообщили об их полном отсутствии.

Даже те, кто имеет накопления, не чувствуют себя защищенными:

В среднем этих средств хватит на 5,7 месяца жизни без изменения привычного образа жизни.

Медианное значение (показатель середины выборки) составляет всего 3,5 месяца.

При этом большинство имеющихся сбережений не являются целевыми. Из тех, у кого есть отложенные деньги, 71% не копили их специально на пенсию. Лишь 36% из этой группы имеют такие планы, а 61% вообще не намерены формировать пенсионный капитал.

Почему россияне не копят на старость?

Главная причина отсутствия накоплений банальна - у людей просто нет свободных средств. 31% респондентов указали на отсутствие финансовых возможностей, еще 16% заявили, что не видят в этом необходимости.

Среди других барьеров для долгосрочного планирования:

13% считают пенсию слишком далеким горизонтом для текущего бюджетирования;

9% уверены, что просто не доживут до пенсионного возраста;

Столько же (9%) опасаются, что инфляция обесценит любые накопления к моменту выхода на пенсию.

В итоге лишь 6% опрошенных уверены, что им будет достаточно государственных пенсионных выплат для комфортной жизни.

Сколько нужно для счастья?

Участники исследования довольно скромны в своих запросах. В среднем россияне оценивают необходимый доход для комфортной жизни на пенсии в 79,7 тыс. рублей в месяц. Половина опрошенных назвала сумму, не превышающую этот уровень, что говорит о стремлении к базовому уровню безопасности, а не к роскоши.

Данные опроса подчеркивают, что для большинства россиян пенсия остается зоной высокой финансовой неопределенности, где надежда на государство сочетается с невозможностью сформировать личный капитал.