Страховщики оспорили рейтинг ипотечных выплат Сбербанка: рынок разработает единую методику с участием ЦБ

Ряд крупных страховых компаний, среди которых «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс страхование» и «Пари», выразили несогласие с результатами рейтинга страховых компаний по реальным выплатам ипотеке, который в июле опубликовал Сбербанк. Об этом стало известно «Ведомостям».

Спор из-за методологии и новый единый рейтинг Недовольство участников рынка подтолкнуло их к поиску альтернативного решения. Сейчас рынок совместно со Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разрабатывает новую, альтернативную методику для составления подобного рейтинга.

Ожидается, что обновленная методология будет в обязательном порядке согласована с Банком России. Ключевым изменением станет то, что итоговый рейтинг больше не будет публиковаться силами одного отдельного банка, что должно обеспечить объективность, прозражность и равные условия для всех игроков рынка.

Лидеры рейтинга Сбербанка Оспоренный рейтинг Сбербанка охватывал статистику страховых выплат за период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. В список попали 16 компаний, оказывающих услуги страхования жизни ипотечных заемщиков.

Первое место по доле погашенной ипотеки клиентов в рейтинге Сбербанка заняло «Сбербанк страхование жизни» — компания провела выплаты по 86,2% страховых случаев.

Замкнули первую пятерку лидеров следующие страховщики:

Второе место — «Согаз» (54,29%);

Третье место — «РЕСО-Гарантия» (52,17%);

Четвертое место — «Росгосстрах» (48,21%);

Пятое место — «Абсолют страхование» (46,15%).